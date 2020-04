Massa Lubrense. Sabato 11 aprile, in Piazza Vescovado, sarà presente una struttura mobile dell’Avis per le donazioni di sangue

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli comunica che: “In questo periodo gli ospedali stanno avendo difficoltà nel reperimento di sangue. Sabato 11 aprile sarà possibile donare il sangue in Piazza Vescovado presso una struttura mobile dell’AVIS.

Per evitare assembramenti la Protezione Civile ha organizzato le donazioni in questo modo: dalle 9 i donatori abituali AVIS, dalle 11 alle 13 i donatori non abituali. Si tratta di un grande gesto di generosità. Anche in questo periodo i pazienti con patologie ematologiche e oncologiche hanno bisogno di sangue e di emoderivati. Aiutiamoli se possiamo! Grazie”.

Ricordiamo che le donazioni di sangue saranno destinate al Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia.