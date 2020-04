Massa Lubrense, revocata la quarantena al ragazzo fermato in bici

Questa mattina è stata revocata la quarantena al ragazzo fermato in bici, a Massa Lubrense. Ad informare sulla decisone è stato lo stesso sindaco Lorenzo Balducelli, che ha provveduto alla revoca dell’ordinanza. Questa vicenda è stata al centro di polemiche per lungo tempo, perché il ragazzo venne multato e messo in quarantena dopo essere stato in più di un negozio, dopo che i vigili gli avevano intimato di uscire per recarsi ad un solo esercizio alla volta. Il primo cittadino, alla luce di nuovi elementi, ha quindi revocato lo stato di quarantena al giovane. “La revoca è stata da poco notificata all’interessato – ha scritto stamane Balducelli – che spero di cuore di incontrare nei prossimi giorni mettendo la parola fine a questa vicenda.”