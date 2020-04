Massa Lubrense, nuovo protocollo d’intesa: mascherine a 1 euro

Massa Lubrense – Oggi é stato firmato un importante Protocollo di Intesa con le Farmacie di Massa – centro, di Sant’Agata, di Termini, con il dispensario farmaceutico di Monticchio e con la Parafarmacia di Sant’Agata per la distribuzione a prezzo calmierato di mascherine certificate a 1 euro al pezzo. Si tratta di un prezzo estremamente basso considerate le offerte sul mercato.

“Ringrazio di cuore tutti i farmacisti di Massa Lubrense per la loro disponibilità. Hanno preso l’impegno di distribuire le mascherine certificate alla popolazione senza nessun ricarico economico – ha aggiunto il Sindaco – Alla preziosa e generosa collaborazione dei farmacisti di Massa Lubrense si aggiunge la disponibilità della azienda AOXOPTICS, guidata da imprenditori della Penisola Sorrentina, che ha uno stabilimento in Cina e che fabbrica a prezzo contenuto mascherine certificate a triplo strato. Sono stati selezionati dopo una accurata e difficile indagine di mercato.

Le mascherine saranno disponibili a partire dai prossimi giorni. Si raccomanda nei primi giorni di acquistarne il quantitativo strettamente necessario. A partire dalla fine della prossima settimana, quando la fabbricazione entrerà a pieno regime, non ci dovrebbero essere limitazioni.

Andiamo avanti. E’ dura, lo so! Con buona volontà e senso di responsabilità da parte di tutti ce la faremo”.

