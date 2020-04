Massa Lubrense. Novità sulla costruzione del Palazzetto dello Sport, la comunicazione del sindaco Lorenzo Balducelli

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli comunica che: “Per correttezza e trasparenza ritengo opportuno informarvi che ci sono novità per la costruzione del Palazzetto dello Sport vicino alle scuole primarie e secondarie della Villarca. Dopo il parere favorevole al progetto della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli, la firma dell’atto di cessione bonaria dei proprietari del terreno e l’accensione di un mutuo con il Credito Sportivo, a causa dell’emergenza coronavirus, abbiamo avuto un rallentamento delle attività ed una incertezza circa le scadenze previste per poter adempiere a quanto prescritto dal CONI per la realizzazione del progetto. Inoltre, da fonti del Credito Sportivo, è emersa la possibilità di poter accedere a nuovi mutui con migliori condizioni economiche per il Comune, che consentiranno l’ottenimento di elevate economie. Pertanto abbiamo deciso di restituire con una variazione di bilancio il mutuo ricevuto ed attendere il nuovo bando del Credito Sportivo più vantaggioso che uscirà a breve”.