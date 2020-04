Massa Lubrense. Negativi i tamponi eseguiti sulle persone entrate in contatto con l’ultimo contagiato

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli comunica che: “Arrivano buone notizie. Sono negativi i tamponi dell’indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud sui contatti avuti dal nostro ultimo contagiato. Le condizioni di salute rimangono buone per lui come per gli altri positivi al Covid-19. Altri due tamponi effettuati in questi giorni sono risultati anch’essi negativi. Manteniamo alta l’attenzione, non dobbiamo vanificare l’enorme sforzo che stiamo facendo tutti insieme da quasi due mesi”.