Massa Lubrense. La lettera del Sindaco al Ministro Franceschini: “Un appello per affrontare la crisi del comparto turistico”.

Buongiorno a tutti! Oggi volevo informarvi che ho scritto una prima lettera al Ministro per i Beni culturali ed il Turismo On. Dario Franceschini. Si è trattato di un accorato appello per affrontare la crisi del comparto turistico, che da noi rappresenta una larga fetta della nostra economia ed a cui si collegano indissolubilmente anche gli altri settori del nostro sistema produttivo. Ho chiesto un intervento energico del Governo. Ho chiesto di fare presto e bene per la nostra economia in ginocchio.

Dalla prossima settimana inizieremo una serie di incontri con i rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori, degli albergatori, dei ristoratori, delle forze politiche, dei balneari, dei charter nautici e del trasporto passeggeri, degli NCC – Taxi – Bus, dei titolari di attività di case vacanza, affittacamere, b&b, del commercio e dei servizi. Il tutto senza dimenticare che questo esame proseguirà anche sul piano comprensoriale della Penisola Sorrentina.

Da questo confronto e dalle proposte che verranno fornite dai vari rappresentanti, passeremo ad una serie di richieste di misure ed interventi da adottare sul piano comunale, regionale e nazionale.

Pensare al futuro della nostra economia non significa che ci siamo messi completamente alle spalle l’emergenza sanitaria. Dovremo, purtroppo, convivere ancora con essa. Non sappiamo ancora per quanto. Dovremo quindi continuare ad adottare dei comportamenti responsabili e contemporaneamente cominciare a progettare il nostro futuro. Se sapremo essere responsabili e ragionevoli potremo affrontare anche l’emergenza economica. Dobbiamo farlo con umiltà e con la consapevolezza che cammineremo in un mondo fin qui inesplorato dove ognuno di noi dovrà dare il suo contributo ed in cui ognuno avrà bisogno dell’altro per andare avanti.