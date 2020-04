Massa Lubrense. La gioia del sindaco per la “processione” per la donazione del sangue. Riportiamo di seguito le parole del Sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli:

“Buon pomeriggio a tutti. Oggi vi voglio segnalare due belle iniziative che mi hanno dato gioia in questo momento di difficoltà e che spero potranno rincuorare anche voi. Ieri sera dalla ex Cattedrale di Massa è stata diffusa la registrazione del Miserere di qualche anno fa. In molti si sono affacciati credendo stesse passando la processione. Il canto struggente del miserere ci ha ricordato con forza la sacralità di questi giorni.

Oggi un’altra “processione” bella, bellissima, ricca di umanità organizzata dalla nostra Protezione Civile. In tanti si sono messi in fila proprio come in una processione per donare il sangue ai due camper ed al gazebo dell’AVIS in piazza vescovado. Fino alle 15:30 sono state raccolte 74 sacche di sangue.

Grazie a tutti, sono queste le cose belle che ci danno la forza di andare avanti”.