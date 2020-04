Massa Lubrense. Gli auguri del Sindaco: “Con l’aiuto e la maturità di tutti ci riprenderemo, ci riabbracceremo e andremo avanti”.

Auguri a tutti. A tutti quelli che stanno dando una mano a Massa Lubrense. Ai commercianti aperti che vorrebbero stare chiusi. A quelli chiusi che vorrebbero stare aperti. A chi soffre. A chi pensa sconsolato alla propria attività. A chi ha perso il lavoro. A chi soffre in silenzio. Ai bambini costretti a stare in casa. Agli anziani. Alle mamme indaffarate. Alle persone di buon senso. A quanti vivono questa emergenza con ansia e paura. Ai ragazzi che fanno lezione davanti a uno smartphone. A quanti non hanno partecipato alla Lavanda dei piedi, alla Processione del Cristo Morto ed alla Veglia. A quanti si sono dovuti reinventare il proprio lavoro. A quanti, invece, vorrebbero reinventarlo ma non ci riescono. Ai “positivi” ed ai negativi al tampone. A quanti pensano alle incognite della “stagione”. Ai marittimi guardati con diffidenza. A quelli che la prendono come si diceva una volta “a pacienza ‘e Dio”. A tutti quanti quelli che passando per questa “Quaresima” prolungata ed estrema festeggeranno una Pasqua, diversa ed unica, che li cambierà dentro, rendendoli migliori.

Stessi auguri, ma doppi, ai pessimisti, ai senza speranza, ai polemici, ai tromboni stonati, agli odiatori seriali, ai cecchini di facebook, ai profili falsi, agli sciacalli, ed ai “leoni da tastiera”.

Auguri a tutti ma veramente a tutti. Ci rivedremo diversi. Mi auguro e vi auguro di rivederci presto e migliori: sia questa la nostra vera Pasqua. Con l’aiuto e la maturità di tutti ci riprenderemo, ci riabbracceremo e andremo avanti.

Buona Pasqua, a tutti!