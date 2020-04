Massa Lubrense. In questi giorni di festa controlli della Guardia Costiera sulle principali spiagge. Il comunicato del sindaco Balducelli

Riportiamo il comunicato del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli.

Durante queste giornate di Festa ampliamo i controlli anche alle spiagge e al mare. L’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera effettuerà controlli sulle principali spiagge di Massa Lubrense come Puolo, Marina della Lobra e Marina del Cantone per evitare l’afflusso di persone ed assicurare il contenimento del Covid-19.

Inoltre il Comando del Circondario Marittimo di Castellammare di Stabia assicurerà con una motovedetta il controllo delle cale e baie più difficilmente ispezionabili via terra.

Vi informo, inoltre, che su disposizione del Presidente della Regione De Luca i treni della Circumvesuviana saranno fermi nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Sento il dovere di ringraziare a nome di tutta la comunità di Massa Lubrense il Comandante della Locamare Giovanni Provenzano ed il comandante del Circondario Marittimo Ivan Savarese. Vi assicuro che tutte le Forze dell’Ordine del territorio stanno facendo la loro parte per il bene di tutti noi.

Continuiamo a fare anche noi la nostra parte, non molliamo proprio adesso e sono sicuro che presto ce la faremo!