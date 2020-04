Massa Lubrense. Emergenza Coronavirus: intensificati i controlli durante la Settimana Santa. A renderlo noto è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, che scrive sulla sua pagine Facebook:

Oggi inizia la Settimana Santa e volevo rendervi noto che, soprattutto nei giorni di Pasqua e pasquetta, saranno ulteriormente intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine sul nostro territorio.

In particolare volevo informare che, grazie al Sindaco di Meta Giuseppe Tito, consigliere della Città Metropolitana di Napoli, la Polizia Provinciale provvederà a formare un filtro di controllo sulla Strada Statale 145 all’ingresso della Penisola Sorrentina.

Oltre a questa attività, in questi giorni ancora più critici, sarà assicurato il controllo continuo della nostra Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine nei due ingressi al territorio di Massa Lubrense.

L’obiettivo di queste attività è ovviamente quello di contenere eventuali ingressi, in questo momento non consentiti, nei giorni delle feste pasquali.