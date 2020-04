Massa Lubrense. Dal 4 maggio riapertura dei termini per la richiesta dei buoni spesa. Ecco come fare

Massa Lubrense. L’assessore alle Politiche Sociali Giovanna Staiano comunica che: Dalla prossima settimana sarà distribuita la seconda tranche dei “buoni spesa” a coloro che ne hanno fatto richiesta entro il 23 aprile 2020 e sono rientrati nella lista dei beneficiari in base ai requisiti comunicati nella domanda. Coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a presentare la domanda entro il 23 aprile, potranno farlo dal 4 all’8 maggio 2020, entro le ore 13,00 , compilando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Massa Lubrense www.comunemassalubrense.gov.it.

Coloro che hanno fatto domanda nei giorni successivi al 23 aprile 2020, saranno automaticamente ammessi al bando, senza necessità di rinnovo dell’istanza nei termini suindicati, previo possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che per quanto concerne le pensioni di invalidità civile e le pensioni civili, va indicato l’importo mensile alla voce “redditi di pensione” e non alla voce iniziale reddito, in quanto non costituenti reddito.

Per quanto concerne gli immobili vanno indicati gli immobili dell’intero nucleo familiare, esclusi i terreni.

La domanda “buono spesa” debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere inviata al comune a mezzo mail all’indirizzo protocollo.massalubrense@pec.it

I cittadini che hanno impossibilità a scaricare il modulo dal sito potranno reperire il suddetto modulo presso tutti i negozi di generi alimentari presenti sul territorio e consegnarlo all’ufficio protocollo del Comune di Massa Lubrense, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri : 081/5339449- 081/5339401.

A conclusione della procedura, l’ufficio servizi sociali elaborerà il resoconto dei buoni erogati per ogni posizione nel rispetto della normativa sulla privacy.

L’Amministrazione comunale è impegnata costantemente, utilizzando ogni misura possibile, affinché ad ogni cittadino siano garantiti beni di prima necessità.

Clicca sul link per l’allegato per il modulo di domanda: https://tinyurl.com/y95j94oq