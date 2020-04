Situazione sotto controllo a Massa Lubrense secondo i dati Covid. I positivi restano 1, su 12 tamponi effettuati. Riguardo alle altre notizie, si registrano 5 persone in uscita dall’autoisolamento, mentre 3 residenti massesi oggi hanno iniziato a sottoporsi al regime di autoisolamento. La situazione complessiva vede 1 persone in isolamento e 68 in autoisolamento.

Riguardo ai dati elaborati sull’Unità Intercomunale CoVid Map (che comprende i comuni di Meta, Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello), con l’ultimo aggiornamento dal comune capofila, salgono a 19 i casi positivi complessivi nei quattro comuni, con 65 tamponi effettuati fino ad oggi.

Riguardo alle persone sottoposte ad isolamento ed autoisolamento, sono rispettivamente 9 e 283, attestati dall’Unità Intercomunale istituita dai quattro comuni.