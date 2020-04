Massa Lubrense, Covid: situazione sotto controllo – I DATI . Balduccelli introduce l’obbligo delle mascherine per tutti

Nella giornata di oggi a Massa Lubrense, non si rileva nessun tampone effettuato secondo i dati forniti da Covid Map: la situazione è quindi sotto controllo con 1 positivo su 12 tamponi effettuati fino ad oggi. Riguardo alla situazione sui cittadini in autoisolamento, abbiamo quest’oggi un’altra uscita di 13 persone contro 3 che fanno ingresso, con il quadro attuale che vede una sola persona sottoposta a regime di isolamento e 58 in autoisolamento.

Il sindaco Lorenzo Balduccelli ha dato disposizione che è obbligatorio indossare le mascherine per entrare negli esercizi commerciali e negli uffici di pubblico servizio, comprese Poste e banche per contrastare il coronavirus Covid- 19

“È una Ordinanza che ho adottato oggi a salvaguardia della salute di tutti i cittadini e degli operatori commerciali in questo momento molto esposti – così scrive sul suo diario di Facebook -. Abbiamo fornito, inoltre, gli operatori commerciali di 25 mascherine al fine di poterle cedere gratuitamente a chi non avesse la possibilità di acquistarne.

Sull’approvvigionamento di mascherine stiamo lavorando, tra mille difficoltà, ad una intesa con una impresa italiana, che ha uno stabilimento in Cina ed è guidata da imprenditori della Penisola Sorrentina. Stiamo cercando di distribuire sul territorio comunale a prezzo calmierato mascherine certificate dalle autorità sanitarie italiane. Al momento non avendo ancora certezze non posso aggiungere altro.

Sempre oggi ho firmato una ordinanza per la sospensione delle attività di vendita dei fioristi”.