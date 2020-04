Massa Lubrense, Covid: situazione sotto controllo – I DATI

Nella giornata di oggi a Massa Lubrense, non si rileva nessun tampone effettuato secondo i dati forniti da Covid Map: la situazione è quindi sotto controllo con 1 positivo su 12 tamponi effettuati fino ad oggi. Riguardo alla situazione sui cittadini in autoisolamento, abbiamo quest’oggi un’altra uscita di 13 persone contro 3 che fanno ingresso, con il quadro attuale che vede una sola persona sottoposta a regime di isolamento e 58 in autoisolamento.