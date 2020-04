Massa Lubrense, Covid: due tamponi negativi. Le precisazioni del sindaco Balducelli – I DATI

Nel comune di Massa Lubrense i dati Covid del 2 aprile mostrano che i due tamponi effettuati, sono risultati negativi. Su questi test sono giunte poi anche le precisazioni del sindaco Balducelli: “Per quanto riguarda i due tamponi effettuati – ha spiegato il primo cittadino – che non risultavano nel report di ieri, preciso che sono due nostri concittadini ospedalizzati nei giorni scorsi per altre patologie e che, in ospedale, al fine di fugare ogni dubbio, sono stati sottoposti a tampone. L’esito è stato comunicato oggi al Comune ed è risultato negativo”. Quest’oggi a Massa Lubrense sette persone sono uscite dall’autoisolamento, mentre tre sono state sottoposte a questa misura. La situazione complessiva vede 1 persone in isolamento e 70 in autoisolamento.

Riguardo ai dati elaborati sull’Unità Intercomunale CoVid Map (che comprende i comuni di Meta, Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello), restano 15 i casi positivi complessivi nei quattro comuni.

Riguardo alle persone sottoposte ad isolamento ed autoisolamento, sono rispettivamente 9 e 295, attestati dall’Unità Intercomunale istituita dai quattro comuni.