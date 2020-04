Massa Lubrense, Covid: 15 persone in uscita da autoisolamento – I DATI

Nel comune di Massa Lubrense quest’oggi non sono stati effettuati tamponi e resta un solo caso positivo. Per quanto riguarda gli altri dati si rilevano nel comune amministrato dal sindaco Lorenzo Balducelli, 15 persone risultano in uscita dal regime di autoisolamento, a fronte di 3 ingressi: restano complessivamente 1 persone in isolamento e 74 in autoisolamento.

Riguardo ai dati elaborati sull’Unità Intercomunale CoVid Map (che comprende i comuni di Meta, Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello), sono 15 i casi positivi complessivi nei quattro comuni. Riguardo alle persone sottoposte ad isolamento ed autoisolamento, sono rispettivamente 8 e 312, attestati dall’Unità Intercomunale istituita dai quattro comuni.