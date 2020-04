Massa Lubrense. Coronavirus, i chiarimenti del sindaco Lorenzo Balducelli sulla situazione dei tamponi

Riportiamo il comunicato del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli.

Oggi facciamo ulteriore chiarezza su comunicazioni con ASL, tamponi in attesa di risultato e tamponi da eseguire, visto che in tanti mi state chiedendo chiarimenti.

Ogni giorno, intorno alle 14/14:30, l’ASL, tramite pec, comunica l’elenco dei tamponi eseguiti e di cui si ha l’esito, completo dei dati di ciascun soggetto sottoposto a tampone. Non siamo invece messi a conoscenza, da parte dell’ASL, dei tamponi effettuati e il cui esame è ancora in corso. Pochi giorni fa, credendo che questa fosse una notizia essenziale da ricevere, abbiamo inviato una nota all’ASL, a firma di tutti i Sindaci della Penisola per richiedere, insieme all’invio dei tamponi esitati anche quelli in corso. Siamo in attesa di riscontro.

Nel caso del tampone positivo comunicato ieri, ho ricevuto una comunicazione telefonica ieri alle 20 circa.

Questi i fatti e mi scuserete se più chiaro di così non riesco ad essere.

In merito ancora al caso del secondo positivo a Massa Lubrense, vi chiarisco inoltre che abbiamo individuato tutti i possibili contatti avuti e abbiamo richiesto che vengano eseguiti i tamponi per tutti.

Devo purtroppo comunicarvi anche che la signora risultata positiva ieri è stata trasferita all’ospedale di Boscotrecase questa mattina.

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro voglio, infine, fare i migliori auguri alla nostra concittadina di una pronta guarigione.