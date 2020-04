Massa Lubrense. Nuovo contagiato, è altro focolaio verso il centro. Si cerca di tracciare la rete dei contatti. E’ da oggi pomeriggio che Positanonews cerca di capire che sta succedendo a Massa. Quel che possiamo dire è che i controlli sono serratissimi, ieri da Sorrento abbiamo trovato anche l’esercito e non c’era nessuno in giro. Quindi non si può dare la colpa a nessuno, neanche a chi si è trovato, per sua sfortuna, positivo al Coronavirus Covid-19, a cui auguriamo solo di guarire al più presto. Quello che siamo riusciti a sapere è che non è legato agli altri casi nei dintorni di Sant’Agata, ma bensì verso Massa Centro. L’amministrazione Balducelli, anche se non risponde a telefono, e possiamo comprenderlo, sappiamo che è al lavoro per cercare la rete dei contatti che saranno avvisati da personale dell’ASL per i dovuti tamponi . A stasera, alla fine del TG di Positanonews, ulteriori aggiornamenti.