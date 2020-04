Massa Lubrense. Contagiati concentrati fra Sant’Agata e Pontone, cittadini vedono familiari in giro e denunciano sulla pagina del Comune. Nervi tesi nella cittadina della Penisola Sorrentina dopo gli ultimi tre casi e un decesso. Dopo Sorrento anche la cittadina capoluogo del Parco Marino di Punta Campanella si trova in difficoltà. Bisogna dire, e dare atto, che la polizia municipale fa il possibile e sta sotto pressione. Non giustifichiamo eventuali errori od esagerazioni, che fanno parte del vivere umano, e sicuramente vi si porrà rimedio bonariamente, pensiamo al caso del ragazzo in bicicletta che ha fatto il giro del web, per il fatto che avrebbe dovuto fare la spesa in un solo negozio per volta. Non sapendo i fatti, nel caso specifico, non si possono dare ragioni o torti, sicuramente un episodio può capitare e a tutto c’è rimedio, scagli la prima pietra chi è senza peccato…Bisogna essere grati per il lavoro che fanno i caschi bianchi che, ricordiamolo, rischiano anche in prima persona un possibile contagio dal coronavirus Covid-19. Sopratutto ora che ci sono dei contagiati non è facile lavorare con serenità. Sembra comunque che vi siano casi concentrati fra Sant’Agata e Pontone ( segnalazioni sono arrivate da Nerano e Marina del Cantone e verso Puolo, verso il Capo di Sorrento ci sono dei casi, ndr ) e che i cittadini denuncino sulla pagina facebook istituzionale del Comune che familiari conviventi con persone positive vadano in giro. Ovviamente sta a chi di dovere verificare, ma crediamo che per far rispettare le regole a tutti ci vorrebbe l’esercito in ogni condominio, quindi sarebbe preferibile essere coscienziosi e responsabili. Purtroppo se si fa parte del nucleo familiare di un contagiato , con il quale si sono avuti o si hanno contatti, bisogna rispettare la quarantena obbligatoria. La prima sanzione deve venire dalla propria coscienza, non dai vigili urbani, speriamo.. La nostra solidarietà a tutti i cittadini, alle forze dell’ordine tutte, vigili, carabinieri, polizia, guardia di finanza, a chi lavora nella solidarietà, a chi si trova ad affrontare questo terribile nemico. Forza Massa, forza Penisola Sorrentina, forza Campania, forza Italia, ce la faremo.