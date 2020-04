Massa Lubrense completamente sicura: esercito e nessuno per le strade. Gaetano Milone: “La preoccupazione è per il futuro”. Tutto sotto a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina: per le strade, controllate con attenzione dai vigili urbani, dalla polizia municipale, dai carabinieri e dai militari dell’esercito, non circola nessuno.

Positanonews sul posto ha trovato Gaetano Milone, che ci ha detto:

“Massa è completamente deserta, i dispositivi di sicurezza sono in attuazione e funzionano tutti. So venendo dalla Lobra, ho fatto un giro e non ho visto una persona. I presidi lungo le spiagge, soprattutto in questo periodo che sappiamo la capitaneria di porto ha impiegato dei mezzi navali e terresti, hanno funzionato al 100%. Io ho fatto il giro su per Nastro Azzurro, Nastro Verde e per fortuna la gente ha capito che non si deve muovere.

La preoccupazione sono le attività produttive, gli alberghi, i ristoranti, i bar. Non so se aprirà qualcuna delle pizzerie, non so fino a che punto. Penso che qualcuno possa aprire e fare le pizze da asporto, ma per adesso è tutto fermo. Grosse preoccupazioni ci saranno per i charter, le imbarcazioni e le spiagge”.