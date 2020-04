Massa Lubrense, ancora un positivo al Covid-19 è il settimo, sono 40 i casi in Penisola Sorrentina

Massa Lubrense, questa sera il Sindaco Lorenzo Balducelli ha annunciato il settimo tampone positivo al Covid-19, facente parte dello stesso nucleo familiare, mentre altri 18 tamponi sono risultati per fortuna negativi :

Purtroppo ancora un’altra persona già posta in isolamento è risultata positiva al tampone. Come per gli altri, si trova nella stessa palazzina e fa parte dello stesso nucleo familiare della nostra concittadina deceduta. Un altro familiare, invece, di cui si era in attesa dell’esito dell’esame è fortunatamente risultato negativo.

Come già ho detto nei giorni scorsi, ripeto a tutta la famiglia di farsi coraggio. Ho assicurato telefonicamente a tutti loro la vicinanza mia e di tutti i concittadini di Massa Lubrense. E’ dura e speriamo che tutto finisca presto.

La storia di questa famiglia ci deve spingere, nonostante la stanchezza e il nervosismo, dovuti a questa lunga quarantena, a trovare ancora la forza per andare avanti responsabilmente, pensando che la loro afflizione è enormemente maggiore di quella che stiamo vivendo tutti noi.

Ci rincuora invece la notizia che 18 tamponi esitati tra ieri e oggi effettuati nel nostro Comune sono risultati negativi. Sono i primi risultati di un’indagine epidemiologica condotta dall’ASL su contatti avuti con contagiati del nostro territorio e di comuni vicini.

Con quello di questa sera si raggiunge il numero di quaranta soggetti colpiti in totale dal Coronavirus in costiera sorrentina. Ora abbiamo sedici persone contagiate dal Covid-19 a Sorrento (di cui due decedute), sette a Massa Lubrense (un decesso), cinque a Meta, quattro a Piano di Sorrento (di cui una deceduta), quattro anche a Vico Equense e quattro pure a Sant’Agnello (di cui una deceduta), ma sono molti sono per fortuna guariti.