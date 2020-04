Massa Lubrense, il 25 Aprile a Marina della Lobra

A Marina della Lobra, uno dei posti più suggestivi della Penisola Sorrentina e di Massa Lubrense, tutto tace. Un 25 Aprile in edito, senza la folla di gente che ogni anno bagnava il caratteristico borgo marinaro. Troviamo solo un pescatore, dedito alle proprie attività, mentre prepara le reti sulla barca. “Sarà dura, ma quest’anno dobbiamo solo salvare la pelle”, ci spiega il veterano pescatore Antonio Iovine, commentando questo periodo particolare di emergenza sanitaria e ristrettezze, che non hanno fermato però le attività in mare. Per noi è quasi un scenario lento, dolce, che ricorda la Penisola del Dopoguerra. Un’immagine poetica il giorno della Liberazione.