Massa Lubrense. Il 25 aprile ed il primo maggio controlli via terra e via mare, penisola sorrentina blindata

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli rende noto che: “Per il 25 aprile ed il primo maggio la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e l’Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense confermeranno lo stesso dispositivo di controlli che già sono stati utilizzati per le festività pasquali e che hanno dato ottimi risultati.

Puolo, Marina della Lobra e Marina del Cantone saranno controllate da operatori via terra e le baie e le calette della nostra costa verranno controllate via mare con una motovedetta. Negli stessi fine settimana le altre Forze dell’Ordine hanno programmato di intensificare i controlli soprattutto nei punti di ingresso della Penisola Sorrentina.

Inoltre, così come è stato per le festività pasquali, nei giorni 25 aprile e primo maggio, saranno interrotte le corse dei treni della circumvesuviana.

Ancora grazie al comandante del Circomare Ivan Savarese e al comandante della Locamare Giovanni Provenzano. Con loro ringrazio di cuore tutte le forze dell’ordine che si stanno prodigando per assicurare l’attuazione delle misure di contenimento del coronavirus.

Siamo tutti un po’ stanchi, anche le forze dell’ordine, ma con il buon senso di tutti possiamo andare avanti e resistere ancora un po’. Grazie a tutti!