La notizia è positiva, ma tardiva e discriminante. Qualche sartoria ha lanciato l’idea di mascherine realizzate con lo stesso tessuto delle camicie, qualche impresa le produce con il proprio marchio e le distribuisce ai VIP, qualche Ministro indossa la mascherina tricolore per sottolineare il suo status. La mascherina sta diventando, per chi può permetterselo, un elemento costoso e prezioso dell’abbigliamento. Presidio sanitario costoso per i non abbienti (novanta centesimi sono troppi per chi a metà mese è già in apnea finanziaria), status symbol per i VIP!

Onde evitare le speculazioni in atto a carico dei consumatori finali e dei piccoli negozi, il prezzo di tutti i generi alimentar e dei prodotti igienici avrebbe dovuto essere imposto a tutte le piattaforme che forniscono i super-mercati; a quelle piattaforme doveva essere vietato fornire alcuni prodotti in esclusiva ad una determinata catena di distribuzione. Se questi accorgimenti fossero stati adottati avrebbe avuto senso imporre a chi non può spendere a piacimento di fare la spesa nei pressi della sua abitazione. Pare che ai politici sia sfuggito questo problema; da quando sono stata obbligata a restare a casa non posso acquistare l’unica acqua che mi consente di non avere coliche renali perché il mio negozio di prossimità non la vende, la ditta che fa consegne a domicilio non la “tratta” e la ditta che la “tratta” non fa consegne a domicilio. Lo stesso problema si avverte con una miriade di prodotti. Prima del corona virus si girava da un super mercato ad un altro per acquistare i prodotti che servivano, che costavano di meno e/o che rispondevano meglio alle nostre esigenze alimentari. Ora siamo costretti a mangiare poco e male, a bere acqua pseudo potabile (alcune bottiglie di acqua minerale emanano un odore sospetto), a fare file interminabili tra indossatori di guanti e mascherine e persone sprezzanti del pericolo, a portare a casa merce non richiesta o richiesta in quantità minore e pagata a prezzo maggiorato. Fino a quando coloro che “fanno” politica abuseranno della nostra pazienza? Fino a quando infliggeranno sanzioni, multe ed ammende a chi ha osato andare un po’ più in la per risparmiare, che non è stato in grado di pagare imposte e tasse insostenibili, a volte anche per redditi mai conseguiti. Quando i giornalisti che ignorano i meccanismi tributari smetteranno di gridare allo scandalo quando lo Stato, impossibilitato a riscuotere, a vacare sangue da rape, proclamerà un falso condono? Mi auguro che, sconfitto il virus, questa piccola italia di imbroglioni, corrotti e corruttori scompaia per sempre e rinasca l’Italia post bellica, l’Italia che riuscì a dare una mano a tutti senza mortificare nessuno, a realizzare l’autostrada del sole (varrebbe la pena leggere il libro magistralmente scritto da francesco PINTO), l’Italia non più costretta a raccogliere da terra i generi alimentari gettati dai militari americani, l’Italia che piegava la schiena solo per raccogliere i prodotti dei campi, l’Italia che pretendeva il lavoro e non le elemosine di Stato