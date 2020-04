Mascherine introvabili? Arrivano in regalo con la pizza ai clienti di Milano e Torino.

DaZero è una pizzeria del Cilento che è riuscita ad ottenere successo anche nelle grandi città del Nord di Milano e Torino, mantenendo le proprie radici culturali e territoriali. Il progetto è nato a Vallo di Lucania, in provincia di Salerno, nel 2014, riuscendo poi a crescere e divulgare valori e prodotti, senza tradire le proprie origini.

Anche durante questo momento di emergenza, a Milano ed a Torino le pizzerie del gruppo hanno ripreso il servizio di delivery e, dal 30 aprile, i clienti che ordineranno una pizza a casa avranno in regalo una mascherina in stoffa, con le istruzioni per la corretta igienizzazione del tessuto per una durata maggiore.

Il confezionamento delle mascherine è stato affidato a Medart, ditta di serigrafia e stampa di Moio della Civitella, che ha impresso sulla stoffa i personaggi legati al progetto DaZero e che, a sua volta, ha coinvolto un laboratorio artigianale di sartoria, commissionando la realizzazione di mascherine in cotone lavabili e riutilizzabili.