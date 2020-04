La tradizionale passeggiata a Santa Maria del Castello, dalla duplice valenza di omaggio a quella Madonna e di scampagnata, questo martedì in Albis 2020 non ci sarà,o meglio è ridotto per coronavirus al rosario sul web. Don Pasquale Vanacore nel bel video editato dalla Parrocchia dai San Renato a Moiano, ben racconta la storia della chiesa e della sua nascita su fortificazioni sorrentine amalfitane al tempo del ducato nel medioevo. Che la Madonna del Castello fu metà di pellegrinaggi in occasione della peste del 1556.

Impossibilitati ad andare, Dall’archivio di Positanonews TV, riprendiamo uno dei tanti concerti che si tengono in questa chiesa tesi alla conoscenza e valorizzazione del territorio.

