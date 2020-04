Il mare di Positano in questi giorni sembra essere ritornato all’età dell’innocenza.

Un mare bambino, trasparente, puro e irriverente verso un mondo adulto che vuole piegarlo alle sue regole. Sarà un caso, o forse una predestinazione se proprio in questo periodo mi è capitato di ritrovare un vecchio articolo di National Geographic del 1959. E’ un’intervista al mio bisnonno Nicola Grassi (Nicole e Ron Paolo) in cui emerge un rapporto con il nostro mare e le sue creature quasi primordiale, fatto di credenze magiche ma anche di profondo rispetto e reciproca solidarietà. Le sue parole sembrano quasi una metafora della nostra società. I piccoli vanno lasciati liberi di giocare, mentre tra gli adulti c’è l’eterna contesa tra gli altruisti che dividono con gli altri quello che hanno e gli egoisti capaci solo di accaparrare e distruggere. Cercherò di tradurvene i passi salienti, riportando le parole di Nicola dalla lingua inglese, a lui certo non familiare, al dialetto positanese con il quale sicuramente si sentiva più a suo agio. Qui parla di delfini, anch’essi tornati oggi in gran numero a frequentare le nostre coste. “ Quanne pigliamme e piccirille rinte e rezze e lasciamme subbete, ma primme ce facimme na ntaccate ncoppe a pinna. Accussì e putimme cunoscere quanne chiù tarde venene a pazzià mmiezze e varche nostre.

Ce ne sta uno che chiamamme “Petruccio” , o’ virimme già quanne sta tre miglie luntane e allore simme sicure che a pesca sarrà bbone, pecchè isse , nzieme e cumpagne suoie, votte e pische rinte e rezze nostre. Ma nun tutte quante so buone, ce ne stanne roie, marite e mujere, che quanne e virmme ce mettimme e mmane ncape: “ Sangue ra Maronne” cheste se magnene tutte cose, comprese e rezze. Chelle buone , quanne s’hanne mangiate a parta llore e alice , vottone o rieste ro menale ra parte nostra.” ( traduzione: quando prendiamo dei piccoli (delfini) nelle nostre reti , li liberiamo subito, ma non prima di avergli praticato un taglio sulla pinna. Così siamo in grado di riconoscerli quando più tardi si avvicinano alle nostre barche per giocare. Ce n’è uno, che chiamiamo “Petruccio”, che riconosciamo già quando è ancora distante tre miglia da noi e allora siamo sicuri che la pesca sarà abbondante, perché lui, insieme ai suoi compagni, spinge il pesce nelle nostre reti. Ma non tutti sono così buoni, ce ne sono due, marito e moglie che quando li avvistiamo ci mettiamo le mani nei capelli – Sangue della Madonna – questi si mangiano tutto compreso le reti. Quelli buoni, dopo che hanno mangiato la loro parte di alici spingono il resto del branco nelle nostre reti.).

Paolo Marrone



Foto del mare a Positano oggi durante la quarantena Daniele Esposito e Luigi Ercolino. Nicola Grassi dal National Geographic