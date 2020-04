IL MARE DI META OGGI NEL POST DI CLAUDIO D’ESPOSITO…COME SARA’ IN FUTURO ?

ECCO Il MARE COME DOVREBBE ESSERE… SEMPRE!!!

L’immagine del mare trasparente di Alimuri a Meta, durante la crisi che ha fermato le attività umane, dobbiamo prenderla come “maestra” del dopo crisi, ovvero del DOPO che tutti aspettano come liberazione e ritorno alla “normalità”.

Ma la cosidetta normalità è, come è stato evidenziato da più parti, il vero problema che bisognerà affrontare e risolvere al più presto e bene: con un diverso modello di economia, di pensare la vita, di rispetto e tutela degli ecosistemi naturali dai quali TUTTI dipendiamo per vivere.

Ma la foto è REALTA’ non un sogno!!! Occorre darsi da fare per non perderla. Un’altra crisi pandemica, molto probabile a cui ne seguiranno altre, rappresenterebbe un duro colpo alla vita sul Pianeta Terra.