Coronavirus, Argentina; Maradona sempre leader: “Aiutiamo i giocatori in difficoltà”

Diego Armando Maradona

In Italia polemiche su possibili riprese degli allenamenti. Conflitti e contese degli ingaggi e riduzione delle mensilità per i mesi di fermo calcistico.

Non si parla di solidarietà per le fasce dei calciatori più deboli protagonisti nelle categorie inferiori.

Maradona mostra il suo lato migliore nonostante ha fatto parlare di sè in questi anni in campo e fuori dal campo. Amato per il talento ed anhe odiato per sue “follie” extra campo di gioco questa volta si fa paladino per aiutare i calciatori meno fortunati. In Italia si pensa al business e alle perdite degli incassi e si chiede aiuto al governo in questa fase della crisi corona virus. Un calcio da riformare partendo da organizzazione diversa dei campionati minori che senza garanzie future rischiano il fallimento. Nel campionato maggiore si assiste a un teatro della farsa con associazione dei calciatori agguerrita a difendere la salute dei propri assistiti e tutelare interessi economici e contrattuali. Le società seguono linee e strategie diverse difendendo i propri investimenti ed interessi. Perdite d’incssi e blocco il problema delle società.

Dal titolo e articolo di “Repubbblica” riportiamo l’iniziativa di Diego Maradona che potrebbe essere da esempio ai calciatori italiani più ricchi che potrebbero creare un fondo di solidarietà in favore dei colleghi meno fortunati e più a rishio di perdite e guadagni futuri a ausa del blocco sportivo deiso dal governo per contrastare il diffondersi del “Covid-19.

Il tecnico del Gimnasia informa il club di essere disponibile a ridursi l’ingaggio e si propone come intermediario con i club per trovare una soluzione condivisa: “Senza i calciatori sarebbe una giostra vuota che nessuno guarda. Chi ha guadagnato un sacco di soldi in carriera dovrebbe costituire un fondo comune per aiutare i ragazzi delle serie inferiori”