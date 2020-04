Maltempo, da stasera scatta l’allerta meteo: venti forti con raffiche

Nelle prossime ore ci sarà un peggioramento delle condizioni climatiche significativo. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato, infatti, pochi minuti fa un avviso di allerta meteo valido dalle 18 di oggi, 14 aprile, fino alle 12 di domani, 15 aprile.

Si parla di “venti localmente forti con raffiche”. Le correnti sono in arrivo da Nord-Est. La Protezione Civile aggiunge: “Si raccomanda agli enti e alle autorità competenti di porre in essere tutta le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di prestare attenzione alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti”.