Maiori, il sindaco Capone “Tamponi tutti negativi, forza Andrea siamo tutti con te”

Maiori, Costiera Amalfitana. Il messaggio del sindaco Antonio Capone, il comune dove è stato fatto il maggior numero di tamponi esaminati ieri sera, poi a seguire Amalfi fino a uno a Positano. Un sospiro di sollievo, saranno previsti tamponi in futuro, a Maiori e Vietri sul mare ancora altri in programma, ed è sempre un buon segno, significa che i controlli funzionano, purtroppo come ha detto Conte dovremmo convivere con questo virus, il coronavirus Covid-19 non verrà debellato con la fine della quarantena, ma ci vorranno mesi, però saremo più preparati. Di fronte a questa azione l’Asl e l’ospedale Ruggi a Salerno sono stati efficienti e rapidi

Ecco il messaggio di Antonio Capone

Tutti i tamponi negativi esaminati sono risultati negativi!

Capisco di aver creato delle preoccupazioni ed ansie a tutti i miei concittadini per aver richiesto una mappatura puntuale rivolta anche a contatti lievi avuti dall’operatore sanitario coinvolto, ma era doveroso per eliminare ogni preoccupazione e dubbio.

Proteggere la mia città dal diffodersi di contagi è una priorità e un dovere e prego il Signore di svolgerlo sempre nel migliore dei modi.

Voglio rivolgere il mio pensiero al ragazzo risultato positivo che non ha ricevuto, negli scorsi giorni, la vicinanza e il calore che la nostra città è solita dare alle persone che si prodigano per gli altri sempre, anche in una guerra come questa dal nemico invisibile e senza paura. Grazie Andrea, sei per me un grande uomo e una persona altruista oltre che coraggiosa!

Altri tamponi sono stati richiesti e verranno effettuati ed esaminati nei prossimi giorni.

Forza Maiori, insieme ce la faremo! 🌈

