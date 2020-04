Maiori, il sindaco Capone “sgrida” i cittadini: “Siamo ancora in emergenza e dovete rispettare le ordinanze”

“Noto con disappunto la presenza di troppi cittadini per le strade: dovete stare a casa!”. Il sindaco di Maiori Antonio Capone, non le manda a dire e redarguisce i propri concittadini, che non rispettano tutte le misure, per arginare il contagio del coronavirus.

“Non allertatevi per la chiusura dei negozi di domenica e lunedì, sono sicuro che tutti siete provvisti dei beni primari necessari e nel caso ci sono ancora due giorni in cui fare provviste, con ordine e intelligenza – spiega con un post su Facebook il primo cittadino – Non fatevi ingannare dalle giornate soleggiate: siamo ancora in emergenza e dovete rispettare le ordinanze.”

Il sindaco Capone, invita ad essere accorti durante le uscite per motivi di necessità, avvisando che a Pasqua e Pasquetta, non si potrà sfuggire a controlli: “Vi prego di utilizzare TUTTI i dispositivi di protezione! I controlli saranno ulteriormente intensificati ma facciamo vedere che siamo un paese unito!”