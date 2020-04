Maiori. Il post virale di Daniela Volpe ex coordinatore dei Vds della Croce Rossa Costa d’ Amalfi “Ci chiamate prima eroi, poi untori. Ma noi siamo sempre gli stessi” . La Costiera amalfitana scossa dai primi casi di Coronavirus Covid-19 che la colpiscono , dopo Vietri sul mare, al cuore. A Maiori un serio e generoso operatore sanitario. I Vds della CRI operano con dedizione e impegno col 118 tutto l’anno , in questo periodo di pandemia si prestano a mille cose pur di essere di aiuto. E, come i medici, proprio per aiutarci, può capitare un contagiato, inevitabilmente, ma sono uomini e donne che sanno quello che fanno per evitare a chiunque problemi, a loro diciamo solo “GRAZIE”

Ecco il post di Daniela Volpe

Un giorno siamo inutili, il successivo siamo eroi, poi diventiamo incapaci e mangiafranchi, e dopo salvatori della patria e poi, all’improvviso untori. Ma noi siamo sempre gli stessi, stessa passione, stesso amore verso gli altri, stesse paure e stesso cuore.

Siamo umili operatori del 118.

Ci osannate, ci picchiate, ci ergete delle statue in pubblica piazza, ci insultate.

Noi non cambiamo.

Indossiamo sempre con orgoglio la nostra divisa ed andiamo avanti, a testa bassa, a fare ciò che sappiamo e vogliamo fare.

Forza e coraggio a tutti gli operatori sanitari e ai volontari della Croce Rossa da Positanonews