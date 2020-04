Maiori. Messo alla gogna perchè usciva col cane, ci vuole un pò di buon senso e si cerchi non creare allarmismo

Maiori, Costiera amalfitana. Un uomo che esce, da solo, col cane e arriva sul lungomare è arrivato a essere oggetto di una gogna mediatica. Ci vorrebbe un pò di buon senso da chi vorrebbe fare informazione ma anche sui social network , su facebook in particolare. Altrimenti ci trasformiamo tutti in delatori e creiamo ingiustificato allarmismo. Non ci risulta che ci sia stato alcun assembramento e neanche che i vigili urbani ci sembra che non siano stati attivi in questi giorni, perchè si lascia sottindere che questi non facessero il loro lavoro. Anche a noi di Positanonews ci capita che ci mandino la foto di tizio da solo che sta camminando o passeggiando, non riteniamo sensato riprendere tutte queste segnalazioni, anche perchè la ratio del divieto è il contenimento del contagio… speriamo che questa voglia di giustizia da parte dei cittadini ci sarà anche dopo nel segnalare a noi, e sopratutto alle forze dell’ordine, spacciatori e criminali vari con solerzia e precisione.