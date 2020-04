Maiori in lutto per Cinzia De Iuliis scomparsa a soli 44 anni: era volontaria della Croce Rossa

Costiera amalfitana. La città di Maiori piange la cara Cinzia De Iuliis, scomparsa all’età di soli 44 anni. Cinzia lascia in un profondo sconforto l’intera famiglia, a partire dal marito Andrea con il figlio Salvatore, poi il padre Giulio, la sorella Anna Maria, oltre ai suoceri e nipoti. Cinzia ha lottato con immensa dignità contro una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo, ed ora resta vivo il suo ricordo anche nel cuore dei colleghi della Croce Rossa, che tanto amava.

Il rito funebre non sarà celebrato a causa dell’emergenza sanitaria in corso e del decreto ministeriale, dunque si dispensa anche dalle visite. La salma, invece, sarà inumata domani, venerdì 24 aprile alle ore 10:00 presso il crematorio di Cava de’ Tirreni.

La redazione di Positanonews e il suo direttore non possono far altro che unirsi allo sconforto della famiglia per questa triste perdita. Nella speranza che un caloroso abbraccio possa attenuare, seppur lievemente, il forte dolore.