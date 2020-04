Maiori. Lucia Mammato “Molti cittadini della Costiera amalfitana senza misure d’emergenza Covid-19, i sindaci si facciano sentire”

Maiori ( Salerno ) . Lucia Mammato “Molti cittadini della Costiera amalfitana senza misure d’emergenza Covid-19, i sindaci si facciano sentire” . La Mammato già candidato sindaco ed ex assessore della cittadina della Costa d’ Amalfi fa una riflessione che merita di essere riportata, sopratutto dopo la trasmissione di Positanonews TG che ha visto l’intervento di decine di lavoratori, in particolare Sorrento, che sono rimasti esclusi da ogni forma di sostegno per il coronavirus . Fra le categorie , i lavoratori a tempo determinato di attività annuali, le guide turistiche, gli NCC etc

” Purtroppo parecchi cittadini della Costiera Amalfitana sono rimasti fuori dalle misure d’emergenza Covid 19 previste dallo Stato cioè non avranno i 600euro, in quanto contrassegnati da sigle non idonee .

Chiedo per tanto a tutti i Sindaci della Costiera di formulare una delibera a tutela di queste persone che purtroppo rimaste senza lavoro non potranno avere alcun supporto da nessun ente.

Sollecitiamo gli enti preposti per tutti coloro che non sono stati tutelati. ” Fra i commenti segnaliamo questo “Sono state escluse diverse categorie, non solo per il codice D, ma anche e soprattutto per il codice ATECO aziendale, che non lascia scampo a interpretazioni, a meno di un allargamento della platea dei beneficiari del bonus, che, spero fortemente di sbagliarmi, potrebbe avvenire solo rettificando o meglio integrando la circolare INPS. Per quanto letto, anche perchè la questione mi riguarda personalmente, la circolare n. 49 del 30 marzo INPS limita l’erogazione del bonus a specifiche categorie, citate nell’apposito allegato comprensivo dei codici ATECO ammessi per l’accettazione della domanda. Non include ad esempio i dipendenti con contratto a termine dei musei, mio caso, commesse e tanti altri addetti nel comparto del turismo.”