Maiori, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo il post di Valentino Fiorillo sulla cittadina della Costa d’ Amalfi

E no, il sindaco con la solita piaggeria non può pensare che, con la scusa della crisi, tutto sia consentito. Possiamo anche apprezzare gli sforzi che tutti i sindaci d’Italia stanno mettendo in campo, ma è inaccettabile che possa attaccare le opposizioni che in queste settimane hanno fornito silenziosamente la propria disponibilità, semplicemente perché contestano un bilancio palesemente farlocco e il rifiuto di discutere delle misure da mettere in campo. Ci vuole poi una bella faccia di bronzo a chiedere collaborazione, anche se non l’abbiamo mai fatta mancare.

Intanto, facciamo un’altra proposta, perché noi quello vorremmo fare (o siamo “organi istituzionali” solo quando dice lui?): visto che i canoni alla Miramare si continuano a pagare, considerata la situazione in cui versano i giardini (vedi foto), palazzo mezzacapo, il cimitero chiuso da settimane, la villa comunale da mesi, devolviamo i soldi che dovremmo dare alla società, per servizi non effettuati, alle famiglie in difficoltà. Noi opposizioni, si, proprio quelle che “remano contro”, già lo abbiamo fatto devolvendo i nostri gettoni di presenza.

Vabbe, tra qualche giorno ci inebrieranno con post trionfalistici quando taglieranno l’erba nelle palazzine, o davanti al Banco di Napoli, o nei giardini della villa. Ricordiamo sempre che si tratta di ordinario lautamente pagato e puntualmente disatteso.