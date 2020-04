Maiori, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, le parole del sindaco: “In guerra contro un nemico invisibile, solo uniti possiamo farcela”. Il video.

Cari concittadini, il momento di straordinaria crisi ed emergenza che stiamo vivendo colpisce tutta la popolazione, tutti gli strati sociali, tutti i maioresi.

Siamo in una guerra contro un nemico invisibile, in cui tutti siamo esposti e potenziali destinatari di contagio.

Le uniche armi che abbiamo per proteggerci sono restare a casa, limitare al minimo i contatti e mantenere il distanziamento sociale.

Fate sentire il vostro supporto, è il momento giusto. Solo essendo uniti e solidali possiamo farcela.

Conto molto sulla collaborazione, sul senso civico, sul grande senso di comunità e sulla straordinaria sensibilità di tutti i voi maioresi.