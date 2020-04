Maiori. Emergenza Coronavirus: collaborazione per ritiro e consegna di farmaci

Maiori, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus: collaborazione per ritiro e consegna di farmaci. Pochi giorni fa l’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Costa Amalfitana che tutela il benessere psicofisico dei cittadini della Costiera Amalfitana e dei Volontari stessi, tutti indistintamente provati dagli attuali eventi, ha attivato il servizio di Supporto Psicologico per tutta la popolazione della Costiera Amalfitana in forma gratuita, garantendo ogni forma di riservatezza.

Sempre nell’ottica di cercare di alleviare le problematiche insistenti sul territorio e, soprattutto, per ottemperare alle ordinanze regionali ed ai decreti del nostro governo lì dove si richiede di evitare ogni forma di spostamento se non per “necessarie motivazioni”, è stato proposto alla Farmacia Territoriale dell’ASL di Salerno, situata presso il presidio di Castiglione di Ravello, la collaborazione nel ritiro e la consegna dei farmaci agli utenti.

Con l’aiuto dei medici di base si cercherà di informare e notificare ai pazienti il nuovo servizio, che sarà gratuito per tutti coloro che vorranno avvalersene.