Maiori, il consigliere Fiorillo rimbrotta l’amministrazione: “si fanno beffe di opposizioni e cittadini”

Non si placano le polemiche a Maiori circa l’operato dell’amministrazione di Antonio Capone e della Miramare Service. Il consigliere Valentino Fiorillo segnala che la società in house del comune è stata finanziata per un intervento di sanificazione sul territorio, una mansione già prevista nel contratto stretto con la Miramare. Per Fiorillo tale affidamento si tratta di una vera e propria beffa, visto che insieme agli altri colleghi della minoranza, nei giorni scorsi, ha avanzato una proposta di una spending review, per garantire risorse ai cittadini per fronteggiare l’emergenza socio-economica da coronavirus.

“Verrebbe da dire “senza scuorno” (senza vergogna, per i poco avvezzi al nostro idioma). In barba alle nostre segnalazioni e lagnanze, quasi a volersi fare beffe di opposizioni e cittadini, questa amministrazione, anche in una gravissima situazione di emergenza come questa, affida alla Miramare Service un intervento di sanificazione del territorio al costo di 6.100 Euro – spiega il consigliere di Civitas 2.0 – Intervento realizzato con gli stessi operatori che si occupano, o meglio, dovrebbero occuparsi, dell’igiene urbana o del verde pubblico. Un intervento che, praticamente, dovrebbe già essere previsto nel contratto visto che sia il lavaggio delle strade con prodotti specifici che gli interventi di disinfestazione e derattizzazione sono menzionati nel capitolato della Miramare e compresi, come i sacchetti codificati mai distribuiti, nel canone regolarmente pagato dai cittadini.”

Fiorillo fa un confronto sui costi, relativi alla stessa tipologia di intervento, eseguito nel 2014 con un ditta abilitata e certificata: “Se poi si vede quanto costava un intervento analogo, anzi, maggiormente specialistico come la disinfezione e disinfestazione, affidato a ditta specializzata con tanto di certificazioni e abilitazioni (1.098 Euro iva compresa), questa nuova elargizione alla Miramare fa ancora più rabbia. Nelle immagini le determine relative. Ma adesso basta, andremo fino in fondo. Questi sfottò e questo sperpero, soprattutto in questo momento di crisi profondissima. non sono più tollerabili. Ci rendiamo conto che i nostri amministratori scesi da Marte pensano che non sia cambiato nulla, ma, per fortuna, il resto del mondo sa bene che non è così.”

Dopo l’ultimo consiglio comunale, che ha portato all’approvazione di un bilancio che secondo la minoranza conferma le cifre dello scorso esercizio, le minoranze avevano proposto di rivedere la spesa per alcuni servizi che devono essere forniti proprio dalla Miramare, e che se tagliati possono fruttare circa 150 mila euro, utili per sostenere cittadini e imprese in difficoltà, per il blocco dell’attuale emergenza sanitaria.