Maiori, buone notizie: gli 11 tamponi tutti negativi, tra questi anche l’operatore sanitario

Buone notizie da Maiori. Gli undici tamponi effettuati hanno dato esito negativo, tra questi anche l’operatore sanitario. Un grandissimo sospiro di sollievo per la cittadina della Costiera Amalfitana.

“Sono felice di annunciare alla cittadinanza che gli 11 tamponi effettuati in questi giorni sono tutti negativi -ha dichiarato il sindaco Antonio Capone, il quale non ha mancato un riferimento anche all’operatore sanitario coinvolto –

Qualche apprensione è stata destata dalle misure preventive che abbiamo messo in campo in relazione all’operarore sanitario coinvolto. Ma il mio metodo sarà sempre il medesimo per tutelare completamente la cittadinanza: non esiterò mai nel mettere in campo tutte le prevenzioni necessarie! L’utilizzo dei dispositivi di protezione ha scongiurato il peggio per la nostra Città.

Esprimo la mia vicinanza a tutti gli operatori coinvolti in prima linea che continuano a dare il massimo in questa battaglia contro il Covid-19. Prego loro di continuare ad utilizzare costantemente le precauzioni necessarie per la prevenzione del contagio, anche al di fuori dell’ambiente lavorativo.

Insieme continueremo uniti in questo percorso: restate a casa, usate mascherine e guanti e rispettate le ordinanze.

Forza Maiori!”.