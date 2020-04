Maiori. Beccato a trascorrere la Pasquetta in Porto: multato dalla Guardia Costiera

Dopo Pasqua, subito un’altra giornata critica sul fronte del rispetto delle restrizioni imposte. Forze dell’ordine al lavoro in tutta Italia per scoraggiare le uscite da Pasquetta e sanzionare i furbetti del caso. Sotto la lente, soprattutto spiagge, luoghi di ritrovo per pic-nic e scampagnate e zone di vacanza. Ieri in tanti hanno violato il lockdown, tra gite al mare, assalto alle seconde case e code sulle autostrade.

In Costiera amalfitana, la Capitaneria di Porto di Maiori e Cetara è intervenuta bloccando un uomo intenzionato a festeggiare la Pasquetta in mare con la sua imbarcazione. Mentre l’uomo vagava per le acque del Porto di Maiori è stato bloccato dai militari e, vista la mancanza di una giustificazione valida per uscire di casa, gli è stata prescritta una sanzione da centinaia di euro.