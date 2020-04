Maiori. Avviso di interruzione energia elettrica per mercoledì 8 aprile 2020

Maiori, costiera amalfitana. Mercoledì 8 aprile 2020 dalle ore 14.00 alle 16.00 è prevista l’interruzione dell’energia elettrica in alcune zone del comune al fine di consentire l’effettuazione di lavori sugli impianti. L’interruzione interesserà soltanto i clienti alimentati a bassa tensione.

Ecco le strade interessate dall’interruzione elettrica:

Si ricorda che l’energia elettrica potrebbe ritornare momentaneamente durante l’esecuzione dei lavori. Per tale motivo si raccomanda di evitare l’utilizzo di ascensori ed altri dispositivi che potrebbero comportare rischi.

Per ottenere maggiori informazioni è possibile inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.