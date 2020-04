Maiori. Auguri a Anna Zichinolfi per la sua laurea in Ingegneria Edile ed Architettura. Anna Zichinolfi, di Maiori, in Costiera Amalfitana, ha discusso questa mattina la sua tesi dal titolo “La Chiesa di San Francesco di Paola a Roma; modellazione, analisi e verifica sismica”, laureandosi con la valutazione di 110 e lode in Ingegneria Edile ed Architettura all’Università di Genova.

La redazione di Positanonews si unisce alle congratulazioni, augurandole infiniti altri successi personali e professionali.