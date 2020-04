Maiori: in attesa di sviluppi, comincia manutenzione negli stabilimenti balneari

Sebbene il futuro sia più che incerto, purtroppo, non è possibile farsi trovare impreparati. Gli addetti del settore turistico lo sanno e quindi, da quanto abbiamo appreso, a Maiori qualcuno ha già cominciato una manutenzione negli stabilimenti balneari. La speranza e che ciò possa diventare la normalità per tutti i siti balneari. Ovviamente, non sarà un’estate come le altre, ma è fondamentale che il settore in questione sia tutelato.

Ricordiamo che qualche giorno fa, il Sindacato dei Balneatori ha fatto presente come, una volta arrivate le disposizioni del Ministero della Salute, si potrà probabilmente procedere al montaggio già dal prossimo 4 maggio.Ci sarebbe stato un incontro tra il governatore Vincenzo De Luca e il presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari, Marcello Giocondo, durante il quale si sarebbe parlato, appunto di questa data.