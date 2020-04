Lutto per il Cilento. Muore una donna di Palinuro: era residente a Bologna

Il Cilento è costretto a piangere anche vittime residenti al Nord. Come nel caso di una 75enne, originaria di Palinuro, ma residente da anni a Bologna, a riportarlo è infocilenti.it. L’anziana, che era intubata da venti giorni, ha perso la vita in settimana. Avrebbe contratto il virus mentre si trovava in un salone di una parrucchiera. La notizia ha lasciato sgomenta la comunità di Palinuro, località dove spesso tornava e dove vivono ancora suoi familiari.