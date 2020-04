LUIS SEPULVEDA UN NOME DA TORERO

Ci ha lasciato uno dei più grandi scrittori della letteratura latino-americana: il cileno Luis Sepulveda. Aveva 70 anni ed era già da due mesi ricoverato in ospedale ad Oviedo in Spagna, poiché affetto da coronavirus. Nato nel 1949 e cresciuto in una famiglia variegata e dai molteplici interessi. Approfittando dell’omonimia nel cognome col grande torero, il padre decise di chiamarlo Luis… proprio come il più famoso dei toreri. Lo scrittore ha effettivamente disputato tante corride metaforiche nella vita tanto che uno dei suoi romanzi più celebri si intitola proprio

UN NOME DA TORERO. Sepulveda ha forse sempre vissuto un pò il complesso di questa omonimia… ma alla fine é divenuto più popolare dell’omonimo torero. Politicamente sensibile ed attivo si iscrisse nel partito socialista cileno e giovanissimo già divenne uno degli uomini di massima fiducia di Salvador Allende, e ne fu per breve tempo uno delle sue guardie del corpo. Dopo il vile golpe del 1973 fu imprigionato e si esiliò in Europa tra Germania, Francia e Spagna. Oltre a scrivere Luis ha attivamente lavorato come camionista, corriere, marinaio, volontario su di una nave di Greenpeace e brigatista volontario internazionale in Nicaragua nel 1979. Riuscì in quel periodo ad impreziosire il suo sapere con la lettura dei grandi scrittori latino americani da Gabriel Garcia Marquez a Jorge Amado, da Borges a Paz sino ai mitici Eduardo Galeano ed Osvaldo Soriano. E proprio con la sua dipartita… credo che si sia chiuso un ciclo irripetibile di grandi scrittori latino-americani. Vogliamo ricordare tra le tante opere IL VECCHIO CHE LEGGEVA ROMANZI D’AMORE , pubblicato nel 2001 , il romanzo TERRA DEL FUOCO (2000), il suo identitario UN NOME DA TORERO (1990), DIARIO DI UN KILLER SENTIMENTALE (1996). Gli interessi di Sepulveda erano variegati ed eterogenei nel 2014 pubblicò a 4 mani con Carlo Petrini UN’IDEA DI FELICITÀ , saggio tanto semplice quanto paradossalmente utopico appunto nel dare una semplice proposta per avere una migliore qualità di vita. Avrei voluto dare un suggerimento a Sepulveda e a Petrini nel mutare il titolo in UN’IDEA DI CONTENTEZZA. Il concetto di contentezza espresso in quel libro è straordinario e non va confuso con quello più utopico della felicità, a mio modesto dire. Lo scrittore cileno si é impegnato anche a scrivere fiabe, la più bella e di successo sicuramente LA GABBIANELLA ED IL GATTO (2002). Questa fiaba commosse il regista Enzo D’Alò tanto da voler farne un film. Indovinate dove fu presentato questo film? Agli incontri del cinema di Sorrento. Sepulveda era accompagnato dal suo editore italiano Paolo Acco, del quale molto più tardi sono divenuto caro amico. Proprio in quell’occasione ebbi la fortuna per qualche minuto di scambiare qualche battuta col grande Sepulveda all’esterno dell’Hotel Sorrento Palace e gli chiesi del suo UN NOME DA TORERO e mi rivelò il condizionamento nella vita per quell’omonimia col torero cercata e voluta dal padre. Fu molto simpatico, gentile e sorridente. In pochi minuti lesse nei miei occhi la sincera ammirazione che provavo per lui ed al momento di stringergli la mano mi rispose con un cordiale ed affettuoso abbraccio alla sud-americana. Non dimenticherò mai quel momento, senza retorica nè piaggeria … Grazie Luis ! Hasta siempre!

EUGENIO LORENZANO