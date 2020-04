Ecco l’ospedale modulare al “Ruggi”. De Luca atteso alla prima apertura stamane

Operai e tecnici al lavoro dallo scorso 7 aprile senza sosta. Dal giorno che sono arrivati da Padova circa 20 tir con il materiale utile ad allestire nel piazzale interno dell’ospedale Ruggi di Salerno un ospedale modulare per affrontare l’emergenza Coronavirus. Una struttura che si occuperà dei casi più gravi di Covid 19. Saranno 24 infatti i posti letto attrezzati per la terapia intensiva.

E’ prevista stamattina l’apertura del’ospedale modulare, che ha subito uno slittamento di 24 ore rispetto a causa di qualche piccolo intoppo imprevisto. All’inaugurazione è attesa – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – anche la presenza del governatore Vincenzo De Luca, che effettuerà una breve visita alla struttura per visionare l’ultimazione dei lavori, così come già fatto al covid center di Napoli. Entro la metà di maggio dovrebbe partire il graduale ripristino delle attività ordinarie sospese a causa dell’emergenza, a partire dal reparto di malattie infettive non covid, con la ripresa dell’assistenza in day hospital e in regime di ricovero, così come per l’attività chirurgica programmata, fino ad arrivare alla riapertura degli ambulatori.