L’On. Cirielli e famiglia guariti dal coronavirus, il post commovente: “Rinascita dopo un mese”

L’On. Edmondo Cirielli, insieme alla sua splendida famiglia,è guarito dal coronavirus. La splendida notizia è di poche ore fa, sospiro di sollievo per l’intera famiglia. Cirielli, 56 anni, nato a Nocera Inferiore, è un politico molto attivo e lo è stato per anni nel salernitano. Ma soprattutto Cirielli è ricordato in Costiera Amalfitana, visto che è stato comandante dei Carabinieri.

Ecco il post dell’On. Cirielli che comunica l’avvenuta guarigione:

Rinascita. Ecco come ho voluto simboleggiare la mia vittoria sul virus Covid-19 – scrive – Finalmente dopo oltre un mese io, Mara e il nostro piccolo Salvatore siamo risultati negativi al secondo tampone. Ora che è passata posso dire che è stata veramente dura. Altro che semplice influenza come molti idioti (anche famosi) avevano detto. Un virus subdolo, un giorno pensavo di guarire e il giorno dopo i sintomi tornavano violenti. Persistente, un mese con la malattia che ti pervade. Destabilizzante psicologicamente, senza sapere quando veramente si è fuori pericolo e con il terrore di vedere tuoi cari sofferenti e infetti a causa tua.

Edmondo Cirielli, infine, ringrazia tutti coloro che lo hanno umanamente sostenuto in questa battaglia esprimendo vicinanza per tutti coloro che ancora combattono contro il virus e compassione per quelli che non ce l’hanno fatta.

Un sentito ringraziamento, infine, è stato rivolto anche ai medici e al personale sanitario dell’ospedale “Cotugno” di Napoli.