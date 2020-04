L’ISOLA DI CAPRI al lavoro per il “PROGETTO DI RIPARTENZA”: INFORMAZIONI e PROPOSTE per GOVERNO E REGIONE CAMPANIA

Politica e imprenditoria locale insieme per presentare il progetto a fine aprile

Anacapri, 22 aprile 2020 – Il Comune di Anacapri annuncia che è al lavoro per la realizzazione del “progetto di ripartenza”, documento destinato al Governo e alla Regione Campania contenente proposte – da parte degli Amministratori e del comparto imprenditoriale locale – volte a informare le Istituzioni sulle tipicità del territorio affinché vengano tenute in considerazione nella definizione delle misure, in corso di elaborazione, da adottare nelle Fasi 2 e 3.

Il progetto sarà redatto entro il 30 aprile e inviato immediatamente alle Istituzioni regionali e nazionali.

“Auspichiamo una ordinata e omogenea ripresa delle attività imprenditoriali sull’Isola di Capri, garantendo in primis il diritto alla salute dei nostri cittadini e, contemporaneamente, la ripresa graduale dell’economia locale che per il 90% è legata al settore turistico” dichiara Francesco Cerrotta, Vicesindaco del Comune di Anacapri. E continua “E’ infatti necessario che l’imprenditoria e i professionisti locali siano messi nelle condizioni di riprendere a lavorare, considerando che la stagione estiva è alle porte: è però altrettanto importante che il Governo sia consapevole delle peculiarità di questo territorio, che vanta sia di un patrimonio naturalistico di estrema bellezza, ma anche di oggettive e specifiche difficoltà”. Cerrotta si riferisce per esempio al porto commerciale e turistico di piccole dimensione, in cui d’estate si crea assembramento, alle oggettive difficoltà dei trasporti marittimi verso l’isola e, ancora, alla ridotta dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale. “Il progetto ha l’obiettivo di evidenziare l’insieme delle caratteristiche della nostra isola, in parte uniche, e proporre soluzioni al Governo e alla Regione: intendiamo portare avanti proposte che diano la possibilità di ripartire, in piena sicurezza, perché l’emergenza non è ancora terminata e la salute dei cittadini e degli ospiti è sicuramente la prima finalità di tutti noi” conclude il Vicesindaco.

L’Italia presenta territori molto diversi tra di loro, ognuno con punti di forza e criticità: solo i cittadini delle singole zone sono in grado di raccontarle, nel dettaglio. Il “progetto di ripartenza” dell’Isola di Capri vuole essere un supporto per le Istituzioni nella definizione delle misure da adottare nei prossimi mesi.

Per la realizzazione del progetto è stata creata una cabina di regia che coinvolge le Istituzioni locali e che sta acquisendo pareri e proposte da esperti del mondo sanitario e da rappresentanti dei singoli settori dell’imprenditoria isolana come ospitalità, ristorazione, SPA e benessere, trasporti, attività sportive, per citarne alcuni.

L’Isola di Capri, grazie alla lungimiranza delle due Amministrazioni locali, non ha visto il diffondersi della pandemia sanitaria: attraverso l’adozione di ordinanze Sindacali, delibere e atti amministrativi, nonchè la totale collaborazione dei cittadini, sono stati raggiunti ottimi risultati e il territorio risulta attualmente sicuro.